Sözcü yazarı Zeyrek:  Demirtaş'ın kitabının toplatılacağını duyunca, ‘eyvah’ dedim

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, üç yılı aşkın süredir cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kitabının toplatılacağını duyduğunu yazdı. Zeyrek, “Demirtaş'ın bir ara uzun süre ‘en çok satanlar’ listelerinde ilk sırada duran kitabının toplatılacağını duyunca, ‘eyvah’ dedim. İster terörle ilişkilendirilip hainlikle suçlansın, ister iltisaklı ilan edilsin, 3Y'yle (yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluk) mücadele vaadiyle iktidara gelen bir hükümetin, bir kitabı yasaklaması, bu yasağı savunmak zorunda kalması gerçekten siyaseten büyük bir yanlış” ifadesini kullandı.

T24'ün ulaştığı Demirtaş'ın danışmanı kitabın toplatılacağına yönelik bilginin doğru olmadığını kaydetti.

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Sanatçı Jülide Kural ve Ömer Şahin, HDP eski Eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Devran isimli kitabını sahneye taşıdı. Devran oyununu Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun izlemesi ve İBB'nin sitesinde Demirtaş'ın kitaplarının satılması tartışmalara neden olmuştu.