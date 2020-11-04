Sözcü yazarı Zeyrek: Cumhurbaşkanı Yardımcısı kendisine “Deprem için toplanan 71 milyar lira vergi nereye gitmiş?” diye sorsun

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın “Biz, 1999 depreminden bugüne geldik. Orada, yaşadığımızı biliyorsunuz değil mi, ne yaşadık orada? Öğretmensiniz… Deprem olduktan 2 gün sonra devlet olayın ne olduğunu bile anlayamamıştı. Bugün ne yapıyoruz? Deprem ne zaman oldu? Cuma günü saat 14.51 değil mi? Biz ne zaman müdahil olduk? Dakikalar içinde.” açıklamasını köşesine taşıdı. Zeyrek, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı kendisine “Deprem için toplanan 71 milyar lira vergi nereye gitmiş?” diye sorsun” düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "1999'daki Marmara Depremi'nde resmi rakamlara göre 133 bin 683 bina çökmüştü. Yani İzmir'deki Rıza Bey Apartmanı gibi 133 bin 683 enkaz vardı.Sadece Veli Göçer isimli müteahhidin Yalova/Çınarcık'ta yaptığı iki sitede yerle bir olan binalarda 195 kişi ölmüştü.Bir dönem AFAD Başkanlığı da yapmış Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay küçük bir hesap yapsın." ifadesini kullandı.

Zeyrek yazısında şunları kaydetti:

Şimdi kendisine şu soruları sorsun:

"Aradan geçen 21 yılda aynı acılar tekrarlanmasın diye ne yapmışız?”

“Deprem için toplanan 71 Milyar Lira vergi nereye gitmiş?”

“Geçen 21 yılda İstanbul'da ve diğer deprem riski olan kentlerde yıkılabilecek bina sayısını ne kadar azaltmışız?”

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