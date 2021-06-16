Sözcü yazarı Zeyrek: Bir dünya lideri, dün muhatabı için “hesabını soracağım” dediği bir konuda bugün “Hamdolsun gündeme gelmedi” diye övünür mü?

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO ziyareti öncesi, "ABD’nin 24 Nisan yaklaşımı bizi rahatsız etmiştir, üzmüştür. Bunu hatırlatmadan geçmek mümkün değildir" açıklaması yapmasına karşın ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinin ardından, "Hamdolsun gündeme gelmedi" değerlendirmesini yapmasını eleştirdi. Zeyrek yazısında, "Peki bir dünya lideri, dün muhatabı için 'hesabını soracağım' dediği bir konuda bugün 'Hamdolsun gündeme gelmedi' diye övünür mü? Bizim cumhurbaşkanı maalesef övündü. Hamdolsun dünya lideri!" düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek yazısında, "Afganistan'da asker bulundurma meselesinde de somut bir ilerleme kaydedilemedi. Türkiye, Kabil'in güvenliğini sağlama karşılığında NATO müttefiklerinden lojistik ve mali destek talep ediyordu. ABD, operasyona Pakistan ve Macaristan'ı da dahil etmek istiyor. ABD'nin Türkiye dışındaki iki ülkeyi Türkiye'nin taleplerine karşı pazarlık unsuru olarak kullandığı gözlerden kaçmıyor. ABD, HalkBank davası gibi akçeli konuların da peşini bırakmıyor ve koz olarak kullanmaya devam ediyor. Uzun yıllar dış politika takip etmiş bir gazeteci olarak şunu açıkça söylemeliyim ki, “masa devrilmedi” diye sevinecek halimiz yok. Ne yazık ki Erdoğan'ın Biden'la görüşmesinin Türkiye'ye hiçbir somut getirisi olmadı. Bunun en önemli nedeni de Türk dış politikasının en kötü dönemini yaşıyor olmasıdır. Türkiye, her zaman övündüğümüz o “diplomasinin yumuşak gücünü” yitireli çok olmuş. Deneyimli diplomatlarımızın fikrini soran yok. Süreçleri, her şeye “ideoloji ve para” eksenli bakan bir ekip devralmış." ifadesini kullandı.

Zeyrek şunları kaydetti:

"Evet Erdoğan NATO zirvesi dahil birçok uluslararası platformda bir “dünya lideri” olmak zorundadır. Çünkü o platformlarda NATO'nun en büyük ikinci askeri gücü, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmektedir. Peki bir dünya lideri, dün muhatabı için “hesabını soracağım” dediği bir konuda bugün “Hamdolsun gündeme gelmedi” diye övünür mü? Bizim cumhurbaşkanı maalesef övündü. Hamdolsun dünya lideri!"