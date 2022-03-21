Sözcü yazarı Zeyrek: Bir depo benzinin 1000 TL olduğu bir ülkede 200 lira ne ki; tabii ki liracık diyecek!

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale Köprüsü'nün açılışında, köprünün geçiş ücretini "200 liracık" olarak duyurmasına ilişkin olarak "Bir depo benzinin 1000 TL olduğu bir ülkede 200 lira ne ki? Tabi ki 200 liraCIK diyecek!" dedi.

Zeyrek "Cık Ekonomisi" başlıklı yazısında kur korumalı mevduat sisteminde ilk ödemelerin miktarının 15 milyar lira olduğunu da hatırlatarak "Hazine'nin kasasından hesap sahiplerine tam 15 milyar liraCIK gidecek. (Bu parayla Çanakkale köprüsünün yarısını yapabilirlerdi) İşte bizim ekonomi, yanlış bir uygulamayla devlet kaynaklarının fakirden alınıp zengine verildiği bir CIK ekonomisi!" ifadelerini kullandı.

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