Sözcü yazarı Zeyrek: AK Parti içinde yönetim sistemiyle ilgili “paradigmanın değişmesi gerektiğine inanan” geniş bir grup var

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, iktidar kanadının gündemindeki Anayasa değişikliği ile seçim yasası teklifini değerlendirdiği bugünkü yazısında, “AK Parti içinde yönetim sistemiyle ilgili “paradigmanın değişmesi gerektiğine inanan” geniş bir grup var” dedi.

“Aralarında partinin çok önemli isimleri de var. Başkanlık Sistemi'nin ilerleme getirdiğine inanmak bir yana, ülkeyi birçok açıdan geriye götürdüğünü düşünüyorlar” diyen Zeyrek, devamında şunları kaydetti:

"Ülkeyi yönetenlerin, millete hesap vermek zorunda olmamasının, partiyi millet karşısında zor durumda bıraktığına dikkat çekiyorlar.

Bir başka argümanları daha var: ‘Eski sistem olsa hala birinci parti olduğumuzdan iktidarımız devam eder.’ Geçen hafta sohbet ettiğimiz bir AK Parti yöneticisi, yaşadıkları en büyük sorunu şöyle izah etti: ‘Bakanlar bir tek Cumhurbaşkanı'na hesap veriyor. Halkın karşısında hesap veren biziz. Millet nezdinde hatayı yapanla, hesabı verenin başka olduğu bir sistemi devam ettiremezsiniz.’ Bu muhteşem özetin üzerine yorum yapmaya gerek yok.

Anlayacağınız iktidar partisi, Başkanlık Sistemi konusunda çıkmazda. Çünkü, AK Parti teşkilatlarında anket yapsanız, Başkanlık Sistemi çıkmayabilir. Peki durum böyleyken AK Parti Başkalık Sistemi'nden vazgeçer mi? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vazgeçmez."

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