Sözcü yazarı Zeyrek: Ahlatlıbel Zirvesi iktidar kanadında ikili bir tutum ortaya çıkarmış

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Ahlatlıbel’de 6 muhalefet liderinin bir araya geldiği toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında, yapılan açıklamalara işaret ederek, söz konusu zirvenin “iktidar kanadında ikili bir tutum ortaya çıkardığı” yorumunu yaptı.

Zeyrek bu iki tutumu yazısında şöyle aktardı:

"– Küçümseme, önemsizleştirme: Bu tutumla ilgili kurulan cümleleri şöyle özetleyebiliriz: “Cumhur İttifakı 6 ayda sistem değişikliğine karar verdi, Anayasa'yı değiştirdi, yeni bir yönetim sistemine geçti. Millet İttifakı üç sene oldu hala Parlamenter Sisteme nasıl döneceğini açıklayamadı. İttifak liderleri üç yılda ancak bir masa etrafında birleşebildi. Partiler beş benzemez olduğundan o masadan da bir şey çıkmaz.”

– HDP ve ABD'den güç alan bir ittifak: Bu tutumla ilgili açıklamaların özünü Millet İttifakı'nın HDP ve ABD tarafından desteklendiği fikri oluşturuyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin TBMM grubuna gösterdiği yuvarlak masalı karikatürde masanın ayağı olarak HDP ve ABD gösterilmişti."

“Kanaatimce bu iki tutum da Ahlatlıbel Zirvesi fotoğrafıyla uyumlu değil” diyen Zeyrek, şu görüşlerini aktardı:

“Her şeyden önce altılı toplantı Türkiye siyasi tarihinde uzun zamandır görülmemiş bir birlik fotoğrafı. Her biri farklı eğilimleri temsil eden altı liderin ortak bir hedefe kilitlenmesi ve bir araya gelmesi, kutuplaşmanın damga vurduğu 20 yıllık AK Parti iktidarında küçümsenecek değil, önemsenecek bir gelişme oldu.

Millet İttifakı'nın HDP'yle ilişkilendirilmesi tezini ise bizzat “onlar bizi dışlıyorsa biz de onları dışlarız” diyen HDP eş başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar çürüttü. Ahlatlıbel Zirvesi'nde ortaya çıkan birlik fotoğrafı ayrıca iktidar bloğunun ‘Millet İttifakı dağınık’, ‘Millet İttifakını oluşturan partiler arasında çok derin görüş ayrılıkları var’ propagandasını da boşa düşürmüş oldu. Eğer siyaset sahasında bir maç yapıldığını varsayarsak, Millet İttifakı takımı, Ahlatlıbel Zirvesi'yle Cumhur İttifakı takımına karşı öne geçti. Bakalım, rakibin bu adımına karşı Cumhur İttifakı hangi adımı atacak.”

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