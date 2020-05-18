Sözcü yazarı Zeyrek: Adalet Bakanı ve HSK Başkanvekili'nin Barış Pehlivan'a karşı kötü muameleye tavrı benim için  'vicdan ve adalet testi' olacak

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan gazeteci Barış Pehlivan'ın darp edilmesini bugünkü köşesine taşıdı. Zeyrek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ı birçok konuda takdir ettiğini, bu konudaki tavırlarının kendisi için 'vicdan ve adalet testi' olacağını belirtti.

TIKLAYIN | Savcılık 'darp yok' demişti; gardiyanın Barış Pehlivan'a vurduğu anların görüntüsü yayınlandı

Zeyrek, "Üç gün önce görüntüleri ortaya çıktı. Bir infaz memuru, cezaevine konulurken hakaretlerine dayanamayıp, 'siz kimsiniz' diye soran gazeteci Barış Pehlivan'a 'ben devletim' diyerek arkadan iki kere vuruyor, efeleniyor, tehdit ediyor. Barış kötü muamele gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oluyor. Savcı 'asılsız' diyerek olayı örtüyor." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Peki videoyla işin aslı ortaya çıkınca cezaevlerinden de sorumlu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, olayın üstüne gidiyor mu? Peki HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, kötü muamele iddiasını soruşturmak yerine 'asılsız' diye kapatan savcıya o görüntüyü soruyor mu? Bakın göreceksiniz. Yakında 'görüntülerde darp olup olmadığı belli değil' deyip işi yine kapatacaklar. Oysa, cezaevinde işkence ve kötü muameleyi önlemek için tutuklu kabul alanlarının tamamında kamera olması gerekirken, Barış'ın muhtemelen 'soyunma odası' olduğu gerekçesiyle kamera konulmamış bir odada tutulması, kötü muameleye orada uğraması dahi soruşturmacı için çok önemli bir delildir. Hem Bakanı, hem HSK Başkanvekili'ni tanırım, birçok konuda takdir ettiğimi de saklamam. Ancak, bu konudaki tavırları benim için bir 'vicdan ve adalet testi' olacak. Eğer geçemezlerse, 'şunu yaptık, bunu yaptık' dediklerinde kendilerine hep şunu soracağım: 'Ya adalet?” ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın