Savcılık 'darp yok' demişti; gardiyanın Barış Pehlivan'a vurduğu anların görüntüsü yayınlandı

"MİT Kanunu'na muhalefet" ve "Gizli bilgi ve belgeleri açıklama" iddialarıyla hazırlanan iddianameden 6 gazeteciyle beraber tutuklu bulunan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın cezaevine kabul sırasında bir gardiyan tarafından darp edildiğine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Odatv'nin ulaştığı kamera kayıtlarında, 6 Mart’ta tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne götürülen Barış Pehlivan’a bir gardiyanın vurduğu görülüyor.

Kamera kayıtlarında Pehlivan’ı darp eden gardiyanın, Pehlivan’ı Silivri Cezaevi’ne getiren kolluk görevlilerini cezaevinden çıkardıktan sonra odaya girdiği görülüyor.

Odada sandalyede oturan Pehlivan’ın arkasından yaklaşan gardiyan sol eliyle Pehlivan’ın sırtına vuruyor ve eğilerek 1-2 saniye Pehlivan’a bir şeyler söylüyor.

İddianamede 'Dezenformasyon faaliyeti' olarak yer aldı

Barış Pehlivan’ın darp edilmesi ve konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulması, Pehlivan’ın da tutuklu olduğu Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Hülya Kılınç’ın aralarında bulunduğu tutuklu gazetecilerle ilgili hazırlanan iddianameye girdi. İddianamede savcılar, darp olayını “dezenformasyon faaliyeti” olarak niteledi. İddianamede konuyla ilgili şu satırlar yer aldı:

“Şüpheli Barış PEHLİVAN’ın tutuklu olarak bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 06.03.2020 tarihinde darp edildiğine ilişkin 07.03.2020 tarihinde gerçek dışı haberler yapılmıştır. Haberler üzerine Silivri ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından gerekli araştırma ve idari soruşturmalar yapılmış, tüm kamera kayıtları incelenmiş ve haberlerin gerçek dışı olduğu anlaşılarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 07.03.2020 tarihinde konuyla ilgili basın açıklaması yapılmıştır. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 07.03.2020 ve Cumhuriyet Başsavcılığımızın 09.03.2020 tarihli basın açıklamaları sonrasında Barış PEHLİVAN vekilinin 09.03.2020 tarihli dilekçesi ile “müvekkilinin cezaevinde darp edildiğine” dair şikayeti üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonucu “müştekinin darp edildiğine ilişkin soyut iddiadan başka herhangi bir delil bulunmadığı gibi adli hekim raporları, kamera görüntüleri ve tanık beyanlarına göre müştekinin darp edilmediğinin sabit olduğu” gerekçesiyle 23.03.2020 tarih ve 2020/2160 karar numaralı Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verildiği anlaşılmıştır.”

Barış Pehlivan, soruşturmada verdiği ifadede yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Mahkum kabul ve kayıt işlemlerim yapılıp cezaevine getiren kolluk kuvvetleri ayrıldıktan sonra bir infaz koruma memuru bana hitaben aşağılayıcı tarzda ve bağırarak konuşmaya başladı. İnfaz Koruma Memurunun tavırlarını sürdürmesi üzerine kendisine iletişimi kurmak maksatlı ve kibarca uyarmama rağmen bana 'sen kimsin' dedi. Kendisine yine kibarca 'Ben Barış Pehlivan'ım, gazeteciyim, 37 yaşındayım, sizinle uygun bir dilde iletişim kuruyorum, siz kimsiniz' diye sordum. Bana hitaben 'ben devletim' dedi. Bu diyalogdan sonra kayıt kabul işlemleri devam ederken ben kamera görüntülerinde gözükeceği şekilde sırtım infaz koruma memuruna dönük halde otururken infaz koruma memuru ben fark etmeden arkamdan gelip sırtımın sol tarafına iki defa avucunun içi ile vurdu."