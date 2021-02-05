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Sözcü yazarı Zeyrek: 45 kişilik yolcu otobüsleri çalışılıyor, Doğu Ekspresi neden çalışmıyor?

Doğu Ekspresi

05 Şubat 2021 10:00

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Türkiye genelinde Hızlı Trenler çalışıyor, 45 kişilik yolcu otobüsleri çalışılıyor, 100 kişiden fazla insanın bulunduğu uçaklar çalışıyor ama 4 kişilik kompartıman sistemi bulunan Doğu Ekspresi ya da iki yataklı kompartımanların olduğu turizm treni çalışmıyor. Neden?" diye sordu. 

Zeyrek bugünkü yazısında, "Kars'tayken en çok duyduğum şey, esnafın zor durumda olduğuna dair cümlelerdi. Esnafın taleplerinin başında Doğu Ekspresi'nin yeniden seferlerine başlaması geliyordu. Türkiye genelinde Hızlı Trenler çalışıyor, 45 kişilik yolcu otobüsleri çalışılıyor, 100 kişiden fazla insanın bulunduğu uçaklar çalışıyor ama 4 kişilik kompartıman sistemi bulunan Doğu Ekspresi ya da iki yataklı kompartımanların olduğu turizm treni çalışmıyor. Trene geçit vermeyen Bilim Kurulu bu çelişkili durumu, Doğu Ekspresi'nin neden çalışmadığını bir zahmet izah edebilir mi?" ifadesini kullandı. 

 

 

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