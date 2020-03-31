Sözcü yazarı Yılmaz: Ulaştırma Bakanı Turhan’ın biletini yolcusu kesti!

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın görevden alınmasını bugünkü köşesine taşıdı. Yılmaz, Turhan'ın son görev gününde Türkiye'ye inen bir uçağa dikkati çekti. Yılmaz, "Turhan, niye görevden alındı sorusuna, yenisi de eklenebilir; 'Bu uçağın havalanmasına izin verildiğinde yasak ilan edilmiş miydi?' Devlet şeffaflığı öğrenene kadar; hep kuşku, hep kuşku!" görüşünü savundu.

TIKLAYIN -Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan maskeli ihale yüzünden mi görevden alındı?

TIKLAYIN -Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı

Yılmaz, “Koyun can derdinde' diye başlayan özdeyiş bugünlerde aklımıza tek bir olayı getiriyor. Karayolları'nın Kanal İstanbul projesi kapsamında yapılan ihalesini... Millet canı ile uğraşırken, Kanal İstanbul'un adını bile duymak istemezken; maskeli, eldivenli ihale komisyon üyelerinin boy boy fotoğraflarını gördü. Erdoğan'ın, Turhan'ı görevden almasını kamuoyunda oluşan bu tepkiye bağlayanlar çoğunlukta… Bana göre de etkili olmuştur. İhale küçük, 600 bin dolar bile değil, ama tahribat gücü büyük; Koronavirus gibi." ifadesini kullandı.

Yılmaz, "Bir diğer kanı; Ulaştırma Bakanlığı'nda köklü izler bırakan son Başbakan Binali Yıldırım'ın kadrosu ile çekişmenin ortaya çıkmasıydı. Turhan'ı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 2005-2009 dönemi Bayındırlık ve İskan Bakanı, hemşerisi Faruk Nafız Özak getirmişti. Turhan'ın görevdeki son gününde şöyle bir olay yaşandı: Özak'ın bir dostu, beraberindeki 3 kişiyle kiraladığı özel bir uçakla, Bakü'den Atatürk Havalimanı'na uçmak istiyor. Mesai saatleri dışında uçuş izinlerini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yerine, International Flight Training Center (IFTC) veriyor. IFTC'den alınan izinle uçak havalanıyor. Tekerlek yere değmeden Türkiye, koronavirus salgını nedeniyle havayolunu yurtdışı uçuşlara kapatıyor. Yolcu mahremiyetine saygı gösterip isimlerini yazmıyorum. Devlet Hava Meydanları olaya müdahil oluyor ve özel uçaktaki ünlü yolcuyu karantinaya alıyor. Turhan, niye görevden alındı sorusuna, yenisi de eklenebilir; 'Bu uçağın havalanmasına izin verildiğinde yasak ilan edilmiş miydi?' Devlet şeffaflığı öğrenene kadar; hep kuşku, hep kuşku!" düşüncesini dile getirdi.

Yazının devamı için tıklayın