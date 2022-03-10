Sözcü yazarı Yılmaz: Türkiye'nin tarımı yabancıların tekellerine geçiyor

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, "Zammetreye bağlanan gıda fiyatlarına erişemeyecek kadar yoksullaşan Türkiye'nin tarımı buharlaşmıyor, yabancıların, tekellerin eline geçiyor. Tarımsal üretimin ilk halkası gübreden, tohuma kadar uluslararası tekellerin 'doğal alanı' olduk" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, küresel şirketlerin Türk tarımındaki etkilerini ve Türkiye'nin dışa bağımlılığını yazısında şöyle aktardı:

"İç pazarda üretilen tarım ilaçlarının hammaddesi yüzde 85 Çin'den, yüzde 12 Hindistan'dan geliyor.

Çin çevreyi kirleten sanayi üretimini kısıyor ve bu nedenle üretimini yüzde 50 düşürüp, fiyatını arttırmayı tercih ediyor. Tedarik zincirinde yeni bir kriz bu alanda da kapıda.

İşin özü şu ki milli tohumculuk, organomineral gübre gelişmeli; ithalata bağımlılık azalmalı. Tohum pazarının yüzde 70'i yabancı şirketlere geçmiş durumda.

Dev bir pazar. Düşünün ki Alman ilaç devi Bayer, tohum ve tarım ilaçları üreticisi Amerikan firması Monsanto'yu 2016 yılında 66 milyar dolar gibi dev bir rakama satın almıştı…

Tohum pazarı ilaç devlerinin tekelinde.

Örnek vermek gerekirse; Türkiye'de de üretim yapan Syngenta Tohumculuk; 2000 yılında İsviçre merkezli Novartis ve İngiliz firması Astra-Zeneca'nın zirai ilaç ve tohumculuk bölümlerinin birleşmesiyle ortaya çıktı.

Türkiye'de mısır, ayçiçeği ve kanola tohumluk üretim tesisine sahip olan Astra-Zeneca, dünya pazarlarına sattığı ayçiçeği tohumunun yüzde 25'ini Türkiye'deki fabrikadan sağlıyor.

Enerji maliyetleri artmaya devam edecek. Rusya-Ukrayna savaşının etkileri malum, ondan bağımsız olarak Türkiye tarımda yüksek oranda dışa bağımlılık sorunu yaşıyor. TL'deki erime tarlaları çürütüyor"

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