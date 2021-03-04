Sözcü yazarı Yılmaz: Tank Palet Fabrikası'nın imdadına yetişen bir ihale açıldı

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, "Tank Palet Fabrikası'nın imdadına yetişen bir ihale açıldı. Yaklaşık 700 milyon Euro'ya TCK'nın Leopar tankları yenilenecek" bilgisini köşesinde paylaştı.

Yılmaz yazısında, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Havelsan ziyareti sırasında 'Müttefiklerimiz ambargo yok diyorlar ama parasını ödediğimiz malzemeyi vermiyorlar' sözlerinden anlaşılacağı gibi Avrupa Türkiye'ye tank motoru satmıyor. Peki o zaman Arifiye'deki tesis ne üretecek? Üretimlerinin bir kısmını TSK ve özel savunma sanayi şirketlerine satıyorlar. Tank Palet Fabrikası'nın imdadına yetişen bir ihale açıldı. Yaklaşık 700 milyon Euro'ya TCK'nın Leopar tankları yenilenecek. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından açılan ihale kapsamında 81 + 250 (Opsiyon) Leopard 2A4 tankı modernize edilecek." ifadesini kullandı.

Yılmaz şunları kaydetti:

"Muhtemelen ihaleye en iyi teklifi Arifiye'deki tesis avantajı ile BMC verdi. İhaleye davet edilen ve de teklif verenlerden bir diğeri Türk-Amerikan ortaklı Ankara firması FMSS'ydi. Koç Holding şirketlerinden Otokar ihale çağrı dosyasını aldı ama teklif vermedi. Projenin alt yüklenicisinin de Aselsan ve Roketsan olması bekleniyor."