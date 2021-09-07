Sözcü yazarı Yılmaz: Sinovac aşılarının faturaları Iğdırspor'da tahsil ediliyor

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, iktidara yakın isimlerin futbol kulüplerine yaptıkları yatırımların büyüklüğüne dikkat çekti. Iğdırspor Başkanı Cantürk Alagöz'ün pandemi ile birlikte Sinovac'la yaklaşık 1.2 milyar dolarlık 100 milyon doz Koronavirüs aşı alımı anlaşması yaptığını söyledi.

Yılmaz yazısında, "Artık Alagöz Ankara için “görünür” bir iş insanı… Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı da olan Alagöz, Mayıs 2021'de Iğdır Belediye Spor Kulübü Başkanı seçildi. Yerel gazete “Yeşil Iğdır” 13 Ağustos tarihli haberinde Alagöz'ün şu sözünü hatırlatıyor:

“Bu takım Bal liginin şampiyonu olacak ve 3. lige çıkacak; ardından 2. lige ve birinci lige çıkacak.”

Gazete “Alagöz Holding Iğdır Spor Kulübü transfer rekoru kırıyor” başlıklı aynı haberinde, kulübün birinci ve ikinci ligde oynamış futbolcuların da aralarında olduğu 20 oyuncuyu kadrosuna kattığını belirtiyor.

Ve Cantürk'ün kulübe bugüne kadar yaklaşık 25 milyon TL yatırım yaptığı vurgulanıyor." ifadesini kullandı.