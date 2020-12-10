Sözcü yazarı Yılmaz: Sanki salgın değil, fabrika yönetiliyor, kısıtlama evin reisinden gelen talimatlara benziyor

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı alınan tedbirlerin yetersiz olduğuna işaret ederek, "Sanki salgın değil, fabrika yönetiliyor, kısıtlama evin reisinden gelen talimatlara benziyor" görüşünü savundu.

Yılmaz, "İnsan sağlığı dahil, devlet elini uzattığı her alana piyasacı gözüyle bakıyor.Tanı kiti, aşı, hastane, sağlık elamanları; hepsi için bu saptamayı yapabilirim. Sanki salgın değil, fabrika yönetiliyor: 'Saat 21.00 ile 05.00 arası evde; çalışma saatlerinde sokaktasınız…' Kısıtlama evin reisinden gelen talimatlara benziyor: Akşam herkes sofrada olsun… Sağlık Bakanlığı, çalışanların Covid-19 dayanıklılığını test etmeye kararlı." düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz, "Önceki gün aldığı kararla; temaslılar için uygulanan karantina süresini 14 günden 10 güne düşürdü. Son 9 aydır Covid-19 bulaşı ile ilgili öğrendiklerimizi sıfırladılar! Bilim insanlarından; 'Covid-19 virüsü, semptom göndermeden 14 gün vücutta kalabiliyor' cümlesini kaç kez duyduğunuzu bir hatırlar mısınız… Bulaşın hangi gün olduğu, kimlerle temas edildiğini bilmek de kolay değil Ya 'hastalığın erken evresinde' haber verilmezse, işsiz kalma korkusu ağır basarsa…" ifadesini kullandı.

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