T24 LogoT24 Logo
Medya

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: Türkiye bir haftadır ağlıyor, ulusal yas ilan edilmiyor; Bedevi olmadığımız için değerimizin olmadığını biliyoruz

05 Kasım 2020 08:14

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde 114 kişinin hayatını kaybettiğini, Türkiye'nin bir haftadır ağlamasına karşın ulusal yas ilan edilmemesini eleştirdiği yazısında, "Suudi kralı 91 yaşında eceliyle öldü, Akp derhal yas ilan etti. Bayrakları yarıya indirdi" ifadelerini kullandı.

İzmir için özel bir talebi olmadığını vurgulayan Yılmaz Özdil, "Akp yas ilan etse n'olur, etmese n'olur. Bedevi olmadığımız için, değerimizin olmadığını zaten biliyorum. Akp kararıyla üzülecek ya da moral bulacak değiliz. Talebimiz Türkiye için. Çünkü ulusal yas ilan etmek, sadece hayatını kaybeden insanları saygıyla anmak anlamına gelmiyor, aynı zamanda ulusal bilinç yaratmak için vesile oluyor, ülkedeki bütün yurttaşların söz konusu sorunun çözümü için kenetlenmesine, tek vücut olmasına, o sorunun çözümü için güçbirliği yapmasına vesile oluyor" diye yazdı

Yazının tamamı için tıklayın...

ETİKETLER

izmir depremiizmir depremi büyüklüğüulusal yas izmir depremiakp ulusal yassözcü gazetesi yazarıyılmaz özdil
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24