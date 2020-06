Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: Koronadan ölen doktorların ölüm raporuna bile korona yazılmıyor; doğruları değil piyasaların ne zaman açılacağını duymak istiyorlar

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, "Türkiye'de koronadan ölen doktorların ölüm raporuna bile korona yazılmıyor.Ama, insanlarımız samimiyetle, Türkiye'nin ölüm sayısında Almanya'dan katbekat iyi olduğuna inanıyor." düşüncesini dile getirdi. Özdil, insanların ölümlerle değil piyasalarla ilgilendiğini belirtti.

Özdil bugünkü köşesinde, "Türkiye'de her zaman olduğu gibi 'insan' yerine 'para' ağır bastı. İnsan hayatıyla ilgili kaygılar yerine, parasal kaygılar hâkim oldu. Ölen ölür. Kalan kalır. Her zaman olduğu gibi, yine bu zihniyet kazandı. Kimse doğruları duymak istemiyor. Piyasa ne zaman açılacak, bir an önce onu duymak istiyor. Şu kadar kişi ölmüş filan, kime ne… Dükkânı ne zaman açacak, sen ondan haber ver istiyor." görüşünü savundu.

Özdil, "Türkiye'de 10 milyon kişide pasaport var mesela, sadece üç milyon pasaport aktif, senede sadece bir milyon kişi Avrupa'ya gidiyor, 75 milyon kişi hayatı boyunca Edirne'den dışarı çıkmış değil… Ama, en az 75 milyon kişi, İsveç'ten daha mükemmel sağlık sistemine sahip olduğumuzu, mağdur vatandaşımızı İsveç'ten kurtardığımızı düşünüyor. Sözcü gazetesi bile bunu 'büyük başarı' diye manşet yapıyor." ifadesini kullandı.

Özdil, "Türkiye'de koronadan ölen doktorların ölüm raporuna bile korona yazılmıyor. Ama, insanlarımız samimiyetle, Türkiye'nin ölüm sayısında Almanya'dan katbekat iyi olduğuna inanıyor. İsminin önünde profesör sıfatı taşıyan, başhekimlik, dekanlık, rektörlük kovalayan bazı arkadaşlar, yandaş televizyonlara çıkıyor, sırf şahsi ikballeri için Almanya'dan daha başarılı olduğumuzu anlatıyor." yorumunu yaptı.

