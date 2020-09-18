Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: Diplomasi tarihimize baktığımızda, bu arkadaşın bu millete dışişleri bakanı diye yutturulduğu muhakkak!

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil; geçmişte dışişleri bakanlığı yapmış Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Esat Işık, İhsan Sabri Çağlayangil, Hikmet Çetin, Mümtaz Soysal, Erdal İnönü gibi isimlerin partileri farklı olsa da, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için aynı noktada buluştuklarını ve hepsinin dünya çapında devlet adamı olduklarını dile getirdi.

Yılmaz Özdil, "Hariciye'ye hariçten gazel" başlıklı yazısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu eleştirdiği yazısında, "E, şimdiki dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bakıyoruz. Lozan Antlaşması'nı kötülüyor. 'Yanı başımızdaki adaları vermişiz' diyor. 'Geçmişteki anlaşmaları büyük başarı öyküsü diye ilkokul ders kitaplarında yutturmaya çalıştılar' filan diyor. Lozan'ın zafer olduğu konusunda kuşku yok ama... Diplomasi tarihimize baktığımızda açıkça görüyoruz ki, bu arkadaşın bu millete dışişleri bakanı diye yutturulduğu muhakkak!" ifadelerini kullandı.

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