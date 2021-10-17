Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’den köşe komşusu Çölaşan’a:  Her fırsatta Aydın Doğan’a saldırması, kendi ruh hali açısından şaşırtıcı değil ama Sözcü adına ayıp

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, yazılarında Doğan Medya Grubu'nun eski sahibi Aydın Doğan'ı eleştiren köşe komşusu Emin Çölaşan'a tepki gösterdi. Özdil, ''Her fırsatta Aydın Doğan’a saldırması, kendi ruh hali açısından şaşırtıcı değil ama Sözcü adına ayıp'' görüşünü savundu.

Özdil Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Meslek büyüğümüz Emin Çölaşan’ın her fırsatta Aydın Doğan’a saldırması, kendi ruh hali açısından şaşırtıcı değil ama, bu saldırıların Sözcü gazetesinde yapılması, Sözcü yazarlarının hepsinin aynı düşüncedeymiş gibi sunulması, Sözcü adına ayıp.'' ifadesini kullandı.

Çölaşan yaşamını yitiren gazeteci Bekir Coşkun'u andığı bugünkü yazısında Aydın Doğan'a ilişkin olarak şunları kaydetmişti:

''Ama ben öyle pes edecek biri değildim. Elimde bilgiler, notlar ve belgeler vardı. Oturup bir kitap yazdım, yaşadığım rezaletleri anlattım.“Kovulduk Ey Halkım Unutma Bizi.” “Kovulduk Ey Halkım Unutma Bizi.” Aydın Doğan’ı çok kızdırmıştı.''