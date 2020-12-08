Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: Bütün dünyada kaderini tek başına Çin aşısına bağlayan tek ülke hangisi?

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye'nin sadece Çin aşısı aldığını belirterek, "Brezilya bir dozu 10 dolara aldı, Endonezya 13.5 dolara aldı. Peki biz kaç dolara aldık? Dünya basınında Türkiye'nin ödedği fiyatla alakalı tek kelime yok. Bizim sayın basınımızın yazdığına göre, bir dozunu 60 dolara aldık. Bu fiyat doğru mu? Elalemin 10 dolara aldığını biz 60 dolara mı aldık?" diye yazdı.

Dünyada en fazla siparişi, doz fiyatının sadece 3 dolar olduğu Astazeneca firmasının aldığına işaret eden Yılmaz Özdil, "Dünyada 100'den fazla ülke Astrazeneca aşısı alırken... Türkiye neden Astrazeneca'ya sipariş vermedi? 2 milyar 400 milyon doz sipariş alan aşıyla alakalı olarak, Türk basınında neden tek kelime haber çıkmıyor. Sihirli bir el, engelliyor mu?... Bütün dünyada kaderini tek başına Çin aşısına bağlayan, Çin aşısından başka hiçbir aşıya sipariş vermeyen tek ülke hangisi? Biz" ifadelerini kullandı.