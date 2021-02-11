Sözcü yazarı Yılmaz: Melih Bulu, ilk “rektör” konuşmasını Bilal Erdoğan’ın üniversitesi İZÜ’de yapacak

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı'nıni İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin kurucu vakfı olduğunu hatırlatarak, "Melih Bulu, ilk 'rektör' konuşmasını Bilal Erdoğan’ın üniversitesi İZÜ’de yapacak" ifadesini kullandı.

Yılmaz, "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UNSDSN) Türkiye olarak BOUN, İstanbul Sabahatttin Zaim Üniversitesi (İZU) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 19-20 Şubat tarihleri arasında 'Döngüsel Ekonomi Sempozyumu' düzenliyor. İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile Bulu, sempozyumun açış konuşmacıları… İZÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenecek panellerde; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın da aralarında olduğu ekonomi birimleriyle ilgili 5 bakan konuşmacılar listesinde yer alıyor. Üniversitenin kurucu vakfı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'eğitim gönüllüsü' oğlu Necmettin Bilal Erdoğan'ın başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı… 2007 yılında vefat eden Zaim'in de aralarında olduğu İYV'nın kurucuları arasında Topbaş, Ülker ve Özal aileleri de bulunuyor." bilgisini paylaştı.

Yılmaz yazısında, "İZÜ'ye yüzyıllar boyu içinde tarım yapılan 5 bin 984 dönümlük arazide, “Halkalı Ziraat Mekteb-i Alisi” olarak hizmet vermiş tarihi bina tahsis edilmişti. İktidarın tayin ettiği ekonomi kadrolarında aile içi nöbet değişimi yaşanıyor. Berat Albayrak'ın istifasından sonra Bilal Erdoğan adını daha çok duyacağız…" görüşünü savundu.