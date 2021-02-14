Sözcü yazarı Yılmaz: Melih Bulu, 5 bakanlı toplantıdan çekildi

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, “Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan “Kayyum Rektör” Prof. Dr. Melih Bulu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Çözümler Ağı (UNSDSN) kapsamında; TÜBA ve İZÜ tarafından düzenlenen sempozyuma katılmaktan vazgeçti!” değerlendirmesini yaptı.

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Yılmaz, “Bu köşede 11 Şubat günü yayımlanan yazımın üzerinden 24 saat geçmeden İstanbul Zaim Üniversitesi (İZÜ) ev sahipliğinde, Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) organize ettiği sempozyum programından, Boğaziçi Üniversitesi'ne (BOUN) Cumhurbaşkanlığı kararı ile atanan Prof. Dr. Melih Bulu'nun adı çıktı. Daha doğrusu sempozyum programı baştan aşağı yenilendi!…” ifadesini kullandı.

Yılmaz yazısında şunları kaydetti:

“Neden Bulu'nun adı duyurusu yapılan sempozyum programından çıktı?” soruma BOUN'dan gelen yanıtı aktarmak istiyorum:

“Boğaziçi Üniversitesi UNSDSN Global'in Türkiye ağı koordinasyonuna 2014 tarihinden bu yana ev sahipliği yapmaktadır. ( http://unsdsn.boun.edu.tr ) Sürdürülebilirlik konusunda üniversitemizde yürütülen çok sayıda çalışma, bu alana önem veren birçok farklı kuruluşla işbirliği içinde devam etmektedir. Boğaziçi Üniversitesi UNSDSN Türkiye ağının koordinasyonunu ve sekreteryasını üstlenmiştir. Bu ilişki halihazırda devam etmektedir.

İZÜ de bu konuya önem veren bir başka değerli üniversitemiz olarak UNSDSN Global'e başvurarak, üye olmuştur. TÜBA çalışma grubu ile birlikte “Döngüsel Ekonomi” başlıklı bir sempozyum düzenlenmeye kendi inisiyatifleri ile karar vermişlerdir. Bunun için herhangi bir kurumdan veya UNSDSN Türkiye'den onay almaları gerekmemektedir.

Sözkonusu konferansın gerek konuşmacıları gerekse açılış konuşmasını yapacak kişiler konferansı düzenleyen İZÜ ile TÜBA Çalışma Grubu tarafından belirlenmektedir. Boğaziçi Üniversitesi de ekteki programda görülebileceği gibi (İZÜ'nün sitesinde program yer alıyor. S.Y) katılımcı öğretim üyeleri ile konferansta yer almaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Melih Bulu bu konferansın nihai programında açılış konuşmacısı olarak programının yoğunluğu nedeniyle kendi kararı ile yer almamaktadır. Üniversitemiz sürdürülebilirlik hedeflerine içten bağlılığı ile çalışmalarına devam edecektir.”