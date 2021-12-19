Sözcü yazarı Yılmaz: Kandilli'de mahalleliyi ayağa kaldıran tarih talanının altından, AKP klasiği bir “girişimci” profili çıkıyor

Kandilli'de içinde tarihi yapı bulunan ve bölgenin tek çocuk parkı olan arazi, ihaleyle 'ticari alan' olarak kiralandı ve inşaat başladı. Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, "Kandilli'de mahalleliyi ayağa kaldıran tarih talanının altından, AKP klasiği bir “girişimci” profili çıkıyor" değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz yazısında, "Boğaz'ın incisi Kandilli'de mahalleliyi ayağa kaldıran tarih talanının altından, AKP klasiği bir “girişimci” profili çıkıyor Bu ne zenginlik, bu ne güç ” dedirtecek cinsten AKP'li girişimci Alpay Tarhan'ın özgeçmişini okuyacaksınız. İskele Caddesi'nde 2019 yılında açtığı Kandilli Pastanesi ile Boğaz'da “gövde gösteren” Tarhan, Nisan 2020'de kurduğu Kandilli Holding'i faaliyete geçiriyor. Bu bina 13 Şubat 2019 tarihinde kurduğu “Hz. Hatice Vakfı ” olarak da hizmet veriyor.Vakfın 100 bin TL malvarlığı bulunuyor. 3 kişilik yönetim kurulu, Tarhan ile birlikte aileden Gülever Tarhan ve 2018 yılında ikinci evliliğini yaptığı eşi Semra Yasemen (Tokluk) Tarhan'dan oluşuyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz yazısında şunları kaydetti:

"Tarhan'ın Kandilli'de kabaran “gayrimenkul iştahı” 2015 yılında kurduğu Sürgü Gayrimenkul Yatırım şirketine uzanıyor. 2020 yılında 25 milyon sermayeli Kandilli Holding'i, 18 Aralık 2020'de Mutluluk Fabrikası Gıda Sanayi'nin dondurma zincirini kuruyor. Parayı harcadığı yerleri görüyoruz da, nereden ne kadar para kazanmış onu anlamış değilim. Tarhan, 2012 yılında da, savunma sanayinde faaliyet gösteren eski kayınpederi Orhan Kanburoğlu ile birlikte “çete” kurma iddiası ile gözaltı da alınmış ve serbest bırakılmıştı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü; mülkiyeti Sultan Mahmudu Hanı Evvel Vakfıü'na ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Kandilli Mahallesi, İskele Caddesi'nde bulunan, 1.051 metrekare yüzölçümlü, “

Ahşap ve Kagir İki Ahırı Olan Arsa ”vasıflı" Boğaziçi Öngörünüm sınırlarında kalan taşınmazı, restorasyon karşılığı kiralama kararı alıyor. Bina; 25 yıl süreyle restorasyon karşılığı kiralanması ve işletilmesi için ilk 4 yılın aylık kirası 2 bin 300 TL, 5. yılın aylık kirası 20 bin TL, 6. yıldan 25. yılın sonuna kadar ise her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak bedel şartıyla 14/09/2021 tarihinde ihaleye çıkıyor. Kandilli mahallesi sakinleri, ihaleye çıkan taşınmazın tapu sınırları içinde kalan ve AFAD tarafından deprem toplanma alanı ilan edilen çocuk oyun parkının AKP'li Üsküdar Belediyesi tarafından yıkıldığını belgelemiş. Kiralamayı yapanın Tarhan'ın 2016 yılında 100 bin TL sermaye ile kurduğu

Kandilli Pastanesi ve Organizasyon olduğunu belirten sakinler, Boğaziçi Kanunu”nun kent rantını belirli kesimlere rant aktarma aracına dönüştürülmeye çalışıldığına dikkat çekiyorlar.

İTO kayıtlarında Kiraz&Tarhan Hukuk Bürosu'nun kurucusuAv. Şehadet Büşra Kiraz'ın, 2018 yılı sonuna kadar şirkette genel müdürlük görevini sürdürdüğü bilgisi yer alıyor. Kiraz'ın yerine gelen Metin Akkaya'nın görev süresi de 2019'da bitiyor."