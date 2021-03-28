Sözcü yazarı Yılmaz: Kamuda yönetim kurulları “ulufe” dağıtma yeri oldu

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, kamu bankalarındaki yönetim kurulu değişikliği ve maaş artışına yönelik olarak, "Kamuda yönetim kurulları 'ulufe' dağıtma yeri oldu" yorumunu yaptı.

Yılmaz yazısında, "Tamamlanan Ziraat, Halk, Vakıfbank ve BİST yönetim kurullarında “2023 vizyonu”; AKP'ye emek verenler ve vereceklerden oluşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 3 kamu bankasının ve Borsa İstanbul'un (BİST) olağan genel kurulu aynı gün yapıldı. Kapısına her gün kamuda yönetim kurulu üyeliği için 'dayanan' bir başka AKP'liye 'dert' anlatmak yerine, tek celsede bu yükü sırtından attı! 26 Mart günü gerçekleşen Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank ve BİST olağan genel kurul toplantılarında, yönetimler değişti. Ücretler arttı. 2021 yılı genel kurullarında yeni atamalarda iki nokta dikkat çekiyor.- Bir; atamalar kurumların içindeki yöneticilerden yapıldı. Böylelikle hem 'kurumsal hafıza' kaybolmadı, hem de 19 yıllık AKP iktidarıyla yol arkadaşlığı yapan bürokratlar ödüllendirildi. İki; AKP kadroları, ballı maaşlarla kamu kuruluşlarına sıkı sıkıya kilitlendi! Akla şu soru geliyor: Kamuda atılan imzaların fiyatı, taşınan riskle orantılı olarak mı artıyor?" düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Üç kamu bankasının yönetim kurulu üyesi de ayda 25 biner lira huzur hakkı alacak. Kamuda ikinci bir görevi olan yönetim kurulu üyelerine ise 14 bin 900'er lira maaş takdir edildi. Bu üyelerin bir çoğu, kurum iştiraklerinin yönetim kurullarında da görev alıyor. Aylık geliri “kemiksiz” 100 bin liranın altında kalan bir yönetim kurulu üyesi kaldı mı; merak ediyorum!"