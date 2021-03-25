Sözcü yazarı Yılmaz: İstanbul  Sözleşmesi İzleme Grubu Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Aşkın Asan dut yemiş bülbüle döndü

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı Kararnamesi'yle feshedilmesine ilişkin olarak, İstanbul Sözleşmesi İzleme Grubu, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu”(GREVIO) Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Aşkın Asan sessiz kalmasını eleştirdi. Yılmaz, "Bu süreçte 'çıt' çıkmıyor. Dut yemiş bülbüle döndü" yorumunu yaptı.

Yılmaz yazısında, "Asan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çalışmalarını destekleyen Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut'un mütevelli heyet başkanı olduğu İstanbul Galata Üniversitesi kurucuları arasında da yer alıyor." hatırlatmasını yaptı.

Yılmaz şunları kaydetti:

"Asan'ın, İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına ilişkin sözleri, 2 Ağustos 2020'da yayımlanan Karar gazetesi haberinde yer alıyor:

“Türkiye, sözleşmenin temel amacını nasıl anladığını bir ekle Avrupa Konseyi'ne yazılı olarak bildirebilir.”

Sözleşme üzerinden köpürtülen “eşcinsel evlilikleri özendiriyor” iddialarına da değinen Asan, sözleşmede LGBT'yi hukuk normu olarak belirlemeye veya teşvik etmeye yönelik herhangi bir hüküm bulunmadığını belirtiyor.

Ve şöyle devam ediyor: “Sözleşmede ‘aile' tanımı yer almamakta ve sadece şiddet mağdurlarının kim olursa olsun taraf devletlerce koruma altına alınması hedeflenmektedir.”

Bulut'un, “İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması biz kadınları üzmüş ve kadınların elde ettiği kazanımların kaybedilmesi dolayısıyla, büyük bir gerginliğin tetiklenmesine zemin yaratarak kamuoyunu derinden etkilemiştir” sözleri, AKP'ye yakın çevrelerdeki çatlağın görünür işaretlerinden biriydi.

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın yönetiminde olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) yapılan açıklamada da benzer ifadeler yer aldı:

“İstanbul Sözleşmesi kadına şiddetle mücadele için önemli bir girişimdi.”

KADEM, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadelenin hukuki dayanağını oluşturan yasa lehine de tarafını ortaya koydu:

“6284 sayılı kanunun daha da güçlendirilmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz.”