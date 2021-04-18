Sözcü yazarı Yılmaz: İngiltere bakan yardımcısı Türkiye’den şirket satın aldı

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un yardımcısı Nadhim Zahawi'in ortağı olduğu YouGov şirketinin Türkiye'den Wizaingt'i satın aldığını yazdı.

Yılmaz yazısında, "Kamuoyu anket ve veri analizi pazarına hızlı bir giriş yapan İngiltere merkezli internet tabanlı küresel araştırma şirketi YouGov, Türk halkının nabzını tutacak Dünya başımızın üstünde dönmüyor; Ankara'da olup bitenlerin dışında Türkiye'yi kimlerin merkeze aldığını gözden kaçırmayalım. İletişim teknolojileri yalnızca 'internetten lahmacun satmak' çin icat edilmedi. Kamuoyunun nabzını tutan anketler-araştırmalar, politika yapıcılara bilgi ve içgörü sağlıyor. Yıllık cirosu 152 milyon pound (yaklaşık 1.7 milyar TL) olan internet tabanlı küresel araştırma şirketi YouGov, Nebahat Özge Akçizmeci Üstün'ün 2017'de İstanbul'da kurduğu dijital anket şirketi Wizaingt'i satın aldı." ifadesini kullandı.

Yılmaz şunları kaydetti:

"YouGov, büyümesini Amerika, Orta Doğu, Asya-Pasifik ve Avrupa ülkelerinden şirketler satın alarak sürdürdü. 2005 yılında şirketin CEO'luk görevini üstlenen Zahawi, 2010 yılında siyasete girerek koltuğunu ortağına bıraktı. Zahawi Kasım 2020'de İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'ın yardımcısı olarak atandı. İngiltere pandemiyle mücadelede İsrail, BAE, ABD ile birlikte başarı gösteren ülkeler arasına yerleşti. İngiltere'de Covid-19'a bağlı can kaybının 127 bin 123'e ulaştığı 12 Nisan günü itibarıyla vaka sayısı 2 bin 472'ye, vefat eden kişi sayısı da 23'e kadar geriledi. Aşılanma yaşı 45'e kadar indi. Temmuz sonuna kadar 18 yaş ve üstü herkesi aşılama hedefine doğru ilerliyor. 12 Nisan'da kısıtlamaları gevşeten ülke,14 Mayıs'ta üniversiteleri açmaya hazırlanıyor."