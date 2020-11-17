Sözcü yazarı Yılmaz: İlk işaretler gösteriyor ki, Albayrak medyasına ayar vermek üzere, yerel medyada AKP'ye 'tam bağlılık' gösterecek hareketlenmeler yaşanacak

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın devletten en çok ihale alan '5'li müteahhitler grubundan Ömer Faruk Kalyoncu'nun' Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Turkuvaz Medya Yayın A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğunu belirtti. Yılmaz, "İlk işaretler gösteriyor ki, Albayrak medyasına ayar vermek üzere, yerel medyada AKP'ye 'tam bağlılık' gösterecek hareketlenmeler yaşanacak" görüşünü savundu.

Yılmaz yazısında, "Ahmet Davutoğlu'nu Başbakanlık koltuğundan edecek kadar güçlenen 'Pelikan'ın' sesi, sosyal medyada yeni bir yapılanma ile bastırılacak.Pelikan da bu yeni süreçte ABD seçimlerinin çıktısı, 'anti Biden lobisini' kendine kalkan yapacak…Sofraya gelecek yemeğin ana malzemesinin 'FETÖ' olacağı açık. İktidarın 'ekonomi ve hukuk reformu' söyleminde en kuvvetli mesajlar yerli ve yabancı yatırımcılara veriliyor.Ülkeye para lazım, istihdam artışı lazım… Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin paketi devreye girdi." ifadesini kullandı.