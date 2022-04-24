Sözcü yazarı Yılmaz: İBB Swissotel arazisini satışa çıkarıyor

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, “İstanbul Büyük­şehir Belediyesi (İBB), 2032 yılında üst kullanım hakkı kiralama süresi do­lacak, 65 bin met­rekarelik Swissotel The Bosphorus arazisini satmaya hazırlanıyor.” bilgisini paylaştı.

Yılmaz yazısında, “AKP'li İBB yönetimi, Anadolu Japon Turizm'e 45 yıllığına kiralanan Swissotel arazisini 2010 yılında iki kez ihaleye çıkarmıştı. Dönemin CHP'li İBB Meclis üyelerinin açtığı davalar sonucu ihale iptal edildi. Bugün CHP'li İBB yöne­timi, AKP'li İBB Meclis üyelerinin desteği ile aynı arazinin 'satış görüşme­lerini' tamamladı." ifadesini kullandı.