Sözcü yazarı Yılmaz: Hiç akıllı davranmamışlar; Zarrab'ı ABD'ye kaptırdılar!

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, "İran'a yönelik ABD ambargosunun delinmesine aracılık eden İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ı itirafları karşılığında Amerika 'affettti', Türkiye 70 günlük tutukluluktan sonra serbest bıraktı ama ABD'deki Mali Suçları Araştırma Ağı (FineCEN) iz sürmeye devam ediyor…. Hiç akıllı davranmamışlar; Zarrab'ı ABD'ye kaptırdılar!" görüşünü savundu.

Yılmaz, "Zarrab'ın mahkemede yaptığı hayali ihracat itirafı Türkiye ile Amerika arasındaki saat farkıyla aynı gün Türkiye gündemine de yansıdı.O sabah dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, İstanbul üzerinden yapacağı seyahat öncesi benim de aralarında olduğum dar bir basın grubuyla buluştu. Zarrab'ın dış ticaret serüveni, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, ticaret hukuku alanında yüksek lisans yapan Tüfenkçi'nin gözünden kaçmamıştır diye düşündüm. Bakanlık müfettişlerinin bu konuda araştırması olup olmadığını sordum. Tüfenkçi'nin verdiği yanıt, hükümetin Zarrab'ın üzerine gitmekte isteksizliğini bir kez daha ortaya koyar nitelikteydi." düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz, "Tüfenkçi 'Dubai'de altının dolara çevrilip İran'ın borçlarının ödendiğini söylüyor. Altın ticareti 2013-2014'e kadar yasak değildi. Uluslararası hukuka uygun yaptığımız iş. Araştırılması gereken, Dubai'den yaptığını söylediği hayali gıda ihracatı konusu olabilir' dedi. Tüfenkçi konuşmasını şöyle sürdürüyordu: 'Altın ihraç ediyoruz, aynı şirketler ithal ediyor bunun araştırılması lazım diye bir rapor bizde de vardı. Maalesef bizim böyle şeylere girmemize gerek yoktu. Altını direkt İran'a da gönderebilirdik.' Bakan, Zarrab'ın ABD'lilerin kucağına düştüğü için bu açıklamayı yapmış olabileceğine de ihtimal veriyordu. Tüfenkçi, Zarrab'ın Türkiye'deki mal varlığına el konulmasından öncesini anlatıyor: '2 ay önce, genel müdürü şirketlerinde hisse devri yapmak için bakanlığımıza başvurdu. ‘İzin vermeyin, burada bir oyun var' dedim. Dilekçeleri duruyor. ABD bunu götürürken belki güvenceler verdi. Buradaki mal varlıklarını devredip, kurtulacaktı. Akıllı olup Zarrab'a bu işi bırakmasaydık, daha iyi olurdu.' Evet hiç akıllı davranmamışlar; Zarrab'ı ABD'ye kaptırdılar!" ifadesini kullandı.

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