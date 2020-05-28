Sözcü yazarı Yılmaz: Havaalanlarına gelen her bir yolcuya Covid-19 testi de yapılacak

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle havaalanlarında ateş ölçümünün yanında her bir yolcuya Covid-19 testi yapılacağını belirtti.

Yılmaz, “Korona salgını sorunu çözülmeden ekonomi düzelmez. Bu klişe gerçeklik, turizm sektöründe aynı başlık altında toplandı: Sağlıklı turizm… Salgından sonar, huyu sağlıktan sonra en çok değişecek sektör turizm olacak gibi. Diplomasi diliyle bu durumu ‘yapıcı muğlaklık’ diye tanımlayabilirim.” yorumunu yaptı.

Yılmaz, "Turizmdeki değişimi anlatayım. İlk haberim: Testler artacak; hem de çok artacak! THY'nin 4 Haziran'da iç hatları, 11 Haziran'da ise dış hatları açma kararından önce atılan önemli bir adım oldu. Havaalanlarına gelen her bir yolcunun yalnızca ateşine bakılmayacak, ayrıca Covid-19 testi de yapılacak." ifadesini kullandı.

Yılmaz, "Utah eyaletinde faaliyet gösteren FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onaylı Co-Diagnostics laboratuvarının; 60 dakikada, yüzde 100'e yakın sonuç veren ve sürüntü örnekleri alınarak yapılan PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) tanı kitini Türkiye'den talep etti. Cihaz, Hıfzıssıhha Müdürlüğü'nde test ediliyor, sonucunun bu hafta sonuna kadar çıkması bekleniyor. İGA İstanbul Havalimanı'nda Covid-19 test uygulaması için yapılan hazırlıklar tamamlanıyor." bilgisini paylaştı.

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