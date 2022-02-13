Sözcü yazarı Yılmaz: Elektrik faturası değil, patronların kredi borcunu ödüyoruz

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, “Elektrik faturası değil, kamu ihalelerinin vazgeçilmezleri arasında olan 13 elektrik dağıtım firmasının bankalara olan kredi borcunu ödüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz yazısında, "Sağlıktan eğitime; ulaşımdan elektriğe özelleştirmenin kamuya maliyetini tek tek çıkarmak gerek… Eski CHP Trabzon Milletvekili Av. Haluk Pekşen 'in ifade ettiği rakamlar; bugünkü düzende elektrik faturalarının neden aşağıya inemeyeceğini net olarak ortaya koyuyor: "Elektrik dağıtım şirketlerinin 38 milyar doları banka kredisi olmak üzere leasing de dahil 52 milyar dolar borç yükü var." Ekonomik olgulardan ilerleyelim; liyakatsizlik, kayırmacılık, plansızlık olaylarına girmiyorum. Fahiş zamlara mahkumiyetin ikinci en büyük etkeni bankalardan alınan kredilerle ihtiyacın üzerinde ve atıl kapasite yaratan enerji santralı yatırımları…" ifadesini kullandı.