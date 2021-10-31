Sözcü yazarı Yılmaz: Cenap Aşçı’nın yerine THK Kayyım Heyeti Başkanlığı’na emekli bir general düşünülüyor

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken "Düğüne gittim" açıklamalarıyla tepki çeken ve 2 aydır istifası kabul edilmeyen Cenap Aşçı'nın yerine Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanlığı'na emekli bir generalin düşünüldüğünü yazdı.

Yılmaz yazısında, "Orman yangınlarıyla bağırsakları boşalan Türk Hava Kurumu'nda (THK) sular durulmadı. Ekim 2019'da Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin THK Kayyum Heyeti Başkanı olarak atadığı Cenap Aşcı'nın 2 aydır istifa talebine yanıt verilmiyor. Aşcı, ilk istifa dilekçesini 1 Eylül'de mahkemeye sunmuştu…36 gün bekledi; mahkemeden “Çekilme talepli dilekçemi ivedilikle karara bağlayın” talebinde bulundu.Yine ses çıkmadı. THK çevresinde Aşcı'nın yerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın önerisiyle bir emekli generalin atanmasının beklendiği ileri sürülüyor.THK'da 12-13 Ekim'de yapılması beklenen genel kurulun gerçekleşmemesi 'kayyum düzeninin' süreceği izlenimi veriyor. 1989'da girdiği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kapısından, 2019'da Gümrük Müsteşarı olarak çıkan Aşcı, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu 3 aylık geçici kabinede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da yapmıştı." ifadesini kullandı.