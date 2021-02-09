Sözcü yazarı Yılmaz: Boğaziçililer Kilyos kumsalını unutsun!

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Boğaiziçi Üniversitesi Kilyos Kampüsü'ne yönelik olarak, "Boğaziçililer Kilyos kumsalını unutsun!" yorumunu yaptı.

Yılmaz yazısında, "Türkiye Varlık Fonu (TVF), 2017 yılında turizmcilere tahsis edilen Hazine arazilerini devralmıştı. Çoğunluğu Antalya, Kuşadası, Bodrum bölgesinde, 2.5 milyon metrekare arazi Hazine'den TVF'ye geçti. Amaç hem iktidarın mega projeleri için arsa üretmek hem de yurt dışı finansman teminatlarında portföy derinliği sağlamaktı. Boğaziçi Üniversitesi'nin 'kupon arazileri' için de aynı yöntemin uygulanacağı söyleniyordu ki; yönetimden şu açıklama geldi: Boğaziçi Üniversitesi 6 kampüsü (Güney, Kuzey, Uçaksavar, Hisar, Kandilli, Kilyos) ve ek bina, tesis alanlarıyla (İznik, Tarsus, Arnavutköy) toplamda 1.816.045 m2 kampüs alanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 1.095.435 m2 alana yayılan Kilyos Kampüsü'nün üniversitemize tahsisi Ekim 2020'de yenilenmiş ve arazi eğitim, araştırma ve rekreasyona yönelik faaliyetler için süresiz olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne tahsis edilmiştir. Aynı tahsis kapsamında Kilyos Kampüsü'nde “yenilenebilir enerji” temalı 140 bin m2'lik teknopark alanı izni de verilmiştir. Yeni kurulan iki fakültemiz dahil olmak üzere, mevcut kampüslerimizde yapılacak düzenleme ve inşaatlarla eğitim-öğretim-araştırma faaliyetlerimiz aksamadan yerine getirilecektir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, "Üniversiteye tahsisli arazilerden yalnızca Kilyos için 'süresiz' ifadesi kullanılmış. Bunu hak sahibinin araziyi istediği kadar kullanacağı biçiminde yorumlamak mümkün olsa da, neticede 'tapu' değil. Sözleşmeye aykırılık görülüp iptal yoluna da gidilebilir. Kilyos arazisinin yeni planı muhtemelen şöyledir: İTÜ'nün Maslak kampüsüne yaptıkları gibi ortaya bir cami, yanlara teknopark… Kilyos Sarıtepe Kampüsü Bahar Etkinleri; rock konserleri, Burch Beach Kilyos için de bir senaryo yazılmıştır; kesin!" düşüncesini dile getirdi.