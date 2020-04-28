Sözcü yazarı Yılmaz: Bill Gates’in 'büyük veri' aşısı tuttu

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, "Bill Gates, henüz aşı değil ama 'büyük veri/data analistliği' piyasasını açtı bile. Pandemi kurtuluş reçetesinde 'şeffaflık-dayanışma' yazıyor; tüm bilgiler toplanıyor. İsterseniz siz veri açıklamayın, birileri ağzınızdaki çürük dişi bile görüyor!" görüşünü savundu.

Yılmaz, "Covid-19 ne zaman biter?' sorusunun yanıtını Amerika'da faaliyet gösteren araştırma ve danışmanlık şirketi Oliver Wyman Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uğur Köylüoğlu'ndan alıyorum. Amerika'nın 50 eyaleti ve 40 ülkeyi kapsayan 'Covid-19 Pandemic Navigator' çalışmasıyla, salgının makro seviyede modellemesini ortaya koyan Köylüoğlu, “Aşı, aşı, aşı” diyor… Covid-19 aşısı bulunmadan bu dert bitmeyecek. 8 Nisan'dan beri analizlerini paylaştıklarını belirten Köylüoğlu'nun başarı kriterleri: '14 gün boyunca yeni vakalarda artış olmaması -sağlık sisteminin verdiği yanıt- Çok sıklıkla, çok sayıda, çok kişiye test- Mobil teknolojileri filyasyona dahil etmek.' Ülkelerin alınan önlemleri erken esnetmeleri durumunda 2'nci salgın ihtimali doğuyor. Köylüoğlu Dünya Sağlık Örgütü'nün en büyük fonlayıcılarından Bill Melinda Gates Vakfı'nın ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i izlememizi öneriyor. Dünyanın verisini toplayan Gates, şimdi de milyarlarca aşı üretimi için gerekli fonu sağlamaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Yılmaz, "Vaka sayısında ilk 7'de olan Türkiye, yüzde 2.5 can kaybı oranıyla 54 ülkeyi arkasında bırakıyor. 22 Mart'ta 1 Covid-19 pozitif 3 kişiye virüsü bulaştırırken, 26 Nisan'da bulaşıcılığı 1 kişiye zor erişiyor. Ama dikkat! Zira test sayısı ile pozitif vaka karşılaştırmasında oran 25 Nisan'da yüzde 7.47 olurken, 26 Nisan'da 7.81'e yükseliyor… Bütün bu veriler ne işe mi yarıyor? Söyleyeyim: Gates, henüz aşı değil ama 'büyük veri/data analistliği' piyasasını açtı bile…- Pandemi kurtuluş reçetesinde 'şeffaflık-dayanışma' yazıyor; tüm bilgiler toplanıyor. İsterseniz siz veri açıklamayın, birileri ağzınızdaki çürük dişi bile görüyor!" düşünesini dile getirdi.

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