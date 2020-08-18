Sözcü yazarı Yılmaz: Beyrut bankalarındaki dolarları Türkiye’ye getirme planı devrede

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Lübnan asıllı Türk iş insanı Mehmet Habbab'ın "Suudi Arabistan başta olmak üzere yurtdışında çalışanlar da Lübnan'daki ailelerine ayda 5-10 bin dolar gönderiyordu. Bu hesapların Türkiye'ye aktarılması konuşuluyor" dediğini aktardı.

Yılmaz, "Aralık 2016'da, DEİK Türkiye-Lübnan İş Konseyi eski Başkanı ve Delta Group Yönetim Kurulu Başkanı, Lübnan asıllı Türk iş insanı Mehmet Habbab ve dönemin Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı Rona Yırcalı'nın da aralarında olduğu bir ekiple Beyrut'taydık. Amerikan Üniversitesi Beyrut'un (EUB) master öğrencisi Mehmet Ali Neyzi'nin davetiydi. EUB, kuruluşunun 100'üncü yılı ve Yavuz Sultan Selim'in Lübnan zaferi ile sonuçlanan Mercidabık Savaşı'nın 500'üncü yılı nedeniyle düzenlediği konferansı izliyorduk. Osmanlı arşivleri müthişti…" değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, "STFA'daki CEO'luk görevinden ayrılıp, öğrenciliği seçen Neyzi'nin bizim için hazırladığı programda, küresel sermayenin koruması altındaki Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salame'yi ziyaret de vardı. Bugün Lübnan makamları tarafından hakkında soruşturma açılmış olsa da Salame, 27 yıldır görevini sürdürüyor. Salame görüşmemizde, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ve ülkenin dolar rezervleri ile övünüyordu. Son 2 yıldır resim tersine döndü. Ülkede ekonomik kriz durdurulamadı." düşüncesini dile getirdi.

Yılmaz, "Habbab, 'Beyrut'taki bankalardaki mevduatların toplamı 180 milyar dolar. Ancak insanlar paralarını çekemiyorlar. Bankada 100 bin doları olan ancak bunun 5 bin dolarını alabiliyor. O da Lübnan parasıyla. Suudi Arabistan başta olmak üzere yurtdışında çalışanlar da Lübnan'daki ailelerine ayda 5-10 bin dolar gönderiyordu. Bu hesapların Türkiye'ye aktarılması konuşuluyor' diyor." ifadesini kullandı.

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