Sözcü yazarı Yılmaz Özdil: Almanya bilim insanlarımıza, biz zekât hırsızlarımıza destek olduk

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, "Koronavirüs'e karşı aşı geliştirerek, dünyanın umudu haline gelen Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, sahibi oldukları biyoteknoloji şirketi Biontech'i 2008 yılında Almanya'da kurdular. Aynı 2008 yılında, aynı Almanya'da, Deniz Feneri'ne baskın yapıldı. Almanya bilim insanlarımıza, biz zekât hırsızlarımıza destek olduk" görüşünü savundu.

Özdil yazısında, "2008 yılıydı. Biontech'le Deniz Feneri rezaleti yaşıttı. Din tüccarlarının Türk insanlarını dolandırılmasına engel olan Almanya, Türk bilim insanlarının kurduğu Biontech'e sahip çıkarken… Biontech'ten haberi bile olmayan Türkiye, Deniz Feneri'ne sahip çıktı. Almanya bilim insanlarımıza, biz zekât hırsızlarımıza destek olduk. 2008 yılından bu yana, Alman hükûmeti ve Alman yatırım devleri, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin şirketine teşvik verirken, sermaye verirken, en önemli tıp ödüllerini verirken… Bizim insanlarımız, bizim hükûmetimiz tarafından ,'Almanya'nın bizi kıskandığına' inandırıldı. Dolayısıyla… Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin bulduğu aşının Koronavirüs'ü halledeceğinden eminim ama, bu memleketin bünyesine bulaştırılan 'körü körüne biat virüsü'ne çare olabilmesi imkânsız maalesef." düşüncesini dile getirdi.