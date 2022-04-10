Sözcü yazarı Yılmaz: AKP'li Metiner, çok iyi biliyor ki AKP'de “şatafat” tartışması açmak hayra alamet değil

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, eski AKP milletvekili Mehmet Metiner'in AKP Ağrı Gençlik Kolları'nın sahur etkinliğine getirdiği eleştiriyi köşesine taşıdı. Yılmaz, "AKP'li Metiner, çok iyi biliyor ki AKP'de “şatafat” tartışması açmak hayra alamet değil" değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz yazısında, "AKP'li eski vekil Mehmet Metiner, AKP Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk'un sosyal medya hesabından paylaştığı videosunun altına; “Lütfen bu paylaşımı derhal kaldırır mısın? Neyin paylaşılıp paylaşılmayacağını, bu tür paylaşımların partimize/davamıza zarar vereceğini bilerek hareket etmek lazım.Böyle paylaşıma niye gerek duyulur bilmem!” yazarak, serzenişini dile getirdi. Tepkiler artınca, video da silindi.AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 700 kişilik sahur kahvaltısının 21 bin TL faturasını gösterdi.Faturanın da, katılımcı sayısının da gerçekliği tartışılıyor.Metiner önceki gün Twitter hesabından partililerden gelen eleştirilere yanıt verme gereği duydu: “Çarpıtmaya gerek yok. Müziğe karşı değiliz. Yemeği de yemeğin fiyatını da dilimize dolayanlardan olmadık.” ifadesini kullandı.

Yılmaz şunları kaydetti:

"Metiner çok iyi biliyor ki AKP'de “şatafat” tartışması açmak hayra alamet değil…Partisinin benzeri organizasyonlarından çekilen sayısız video izledi bu millet…Metiner'in “müziğe karşı değiliz” ifadesinden de anlıyoruz ki, videodaki tefli gösteri de eleştiri konusu olmuş.Bölgeden gençlerin davet edildiği bir etkinlikte seslendirilen eserin de bir önemi olsa gerek diye düşünüp araştırdım.

Şarkının ismi; Kürt müziğinin önde gelen yorumcularından Şivan Perver'in seslendirdiği Türkçesi “Ben Elef'im” olan “Ex Xelef'im” Sözler; Cizre, Siirt ve Şırnak illerini kapsayan bölgede 1330-1885 yılları arasında hüküm süren Botan Kürt Beyliği'nde adı geçen Elef'in, Mir'ine düello daveti…

Kürtçe şarkı sözlerini açıklayan web sitesinde Elef'in hikayesi şöyle aktarılıyor:

“Osmanlı'nın bastırdığı başkaldırı sonrası Girit'e sürgün edilen Bedirxan Bey'in yerine, Osmanlı ile ittifak halindeki Êzdîn Şêr, Botan'ın miri (beyi) olur. Ne var ki bir türlü çevredeki aşiretlerle iyi ilişkiler geliştiremez ve her zaman hayatı tehdit altında kalır. Fedailerden Xelefê Şûvî (Elef) ile yaşadığı ihtilaf neticesinde iyice güçsüzleşir ve sonuçta Xelef ile barışmak zorunda kalır. Dağlara çıkan Xelef ise bir süre sonra tekrar mirin sarayına geri döner fakat hiçbir zaman dik başlılığından ödün vermez. Yerli-yersiz konuşmasıyla vezirin öfkesini çekse de Êzdîn Şêr onu bir daha yanından ayırmaz. Şarkı, onların restleşmesinde Xelefê Şûvî'nin mire bağırarak söylediği sözlerden oluşur.”