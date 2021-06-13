Sözcü yazarı Yılmaz: ABD, SBK Holding’den parasını istiyor

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, ABD'nin firari Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketi SBK Holding'den ülkeden kaçırılan 130 milyar doları istediğini yazdı. Yılmaz, "ABD; SBK Holding USA yöneticisi Dermen ve Mega Varlık Yönetim şirketi kurucularından Jacop Kingston'un Türkiye'de SBK Holding'e yaklaşık 130 milyon dolar aktardığını ileri sürüyor. Bu para isteniyor." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz yazısında, "Bugünden sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran NATO Zirvesi sırasında yapacağı ilk yüz yüze görüşmeyi 'kara para zirvesi' diye mi okuyacağız? Bir ucunda Türkiye'nin Rusya'dan teslim aldığı Rus savunma füzesi S-400'lerin “müzakare” edileceği, öbür ucunda Amerika'da açılan Halk Bankası davası olan Türkiye'nin iç politika ve varlık satışlarını kapsayan bir dosya ortaya çıkarsa şaşmamak gerek. ABD Hazinesi, Türkiye'de kurulu SBK Holding ve Mega Varlık Yönetim şirketleri üzerinden ülkeden kaçırılan 130 milyon doları istiyor. Bunu nereden mi anlıyoruz? Tek bir kare fotoğraftan…" ifadesini kullandı.

Yılmaz şunları kaydetti:

"Erdoğan-Biden görüşmesine geri sayımın sürdüğü şu kritik günlerde; Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasının firari sanığı Dr. Yalçın Ayaslı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunuyor.

Ayaslı eşi ve meslektaşı Dr. Serpil Ayaslı'nın da aralarında olduğu “dosthane” çerçevede yapıldığı izlenimi veren fotoğrafın altına şu notu düşüyor:

“Sayın Washington Büyükelçimiz Hasan Murat Mercan, Concord Massachusets'te ziyaretimize geldi. Tanışmaktan mutlu olduk. Türk-Amerikan ilişkilerinin zorlu bir dönemden geçtiği bu zamanda görevinde başarılar dileriz.”

Büyükelçi Mercan'ın ziyaretinin; ABD'de ve Türkiye'de SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile Amerikalı bilim insanı ve yatırımcı Dr. Ayaslı arasında ABD'de ve Türkiye'de karşılıklı davalar sürerken gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Ayaslı 2017 yılında havacılık şirketi Borajet'i SBK Holding'e satmıştı."

Yazının devamı için tıklayın