Sözcü yazarı: Yeni hastaneler yapılmasını bekleyecek zaman yok, devlet kapattığı hastaneleri açsın

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip Koronavirüs'e salgınıyla mücadele için İstanbul'da iki büyük hastane yapılacağı açıklamasını değerlendirdi.

Öztürk, "Öyle bir sağlık sistemimiz var ki, mevcut hastaneleri kapatıp yeni hastaneler yapıyoruz. Hastaneler kapatılırken bunun yanlışlığını dile getiren 112 kuruluş, salgın döneminde de 'Hastanemi Açın Platformu' oluşturdu. Kapatılan hastanelerden Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Doğum Hastanesi bu zor dönemde can simidi oldu, karantinaya alınanlar ve hastaların tedavisi için kullanılmaya başlandı. 112 kuruluşun istekleri arasında Ankara'da kapatılan Numune Hastanesi, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Dışkapı Çocuk Hastanesi, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Ulus Devlet Hastanesi'nin açılması da var. Bunların en azından Covid-19 hastalarının karşılanması, tanısının, tedavisinin, gerekirse yoğun bakım tedavilerinin sağlanması için gecikmeden organize edilmesi isteniyor." ifadesini kullandı.

Öztürk, "Bütün hastaneleri salgın hastanesi yapmak yerine, Covid-19 haricindeki hastaların güvenle tedavilerini sürdürebilecekleri merkezler hazırlanmalı. Böylece, şehir hastanesi ve diğer hastanelerin üzerindeki yük de azalacaktır. Kapısına kilit vurulmuş, boş olan bu hastanelerin yeniden sağlık hizmetlerine kazandırılması gerekiyor. Geç olmadan, hazırlıklar yapılmalı. Bu süreçte Ankara-Çayyolu'nda 200 yataklı Mina Sera Aldan Hastanesi gibi büyük yatırımlar yapılıp da kapanan değişik illerde hastaneler var. Bakanlık, şimdiden bunların yerini belirlemeli ve gerektiğinde kullanıma hemen hazır hale getirmeli. Bu arada emekli olan doktor ve sağlık personeli de her an göreve çağrılacakmış gibi planlama zamanıdır. Yeni hastaneler yapılmasını bekleyecek zaman yok. Devletin kapattığı, özel sektörün kapatmak zorunda olduğu hastaneler ne güne duruyor?" görüşünü sordu.

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