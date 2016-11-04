Sözcü yazarı: Vay şerefsiz vay!

Sözcü yazarı Mehmet Türker, Akıncı Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'in darbe girişimini komuta eden ikinci isim olduğu iddia edilen Kemal Batmaz'a selam verdiği görüntülerle ilgili olarak "Kamera kayıtlarından çıkan görüntüyü görünce, kelimeler yüksek sesle istem dışı dudaklarımdan döküldü:

'Vay şerefsiz vay'" dedi.

"İnsan sırtındaki üniformadan utanır. Bu kadar mı düştünüz? Sırtında general üniforması, genç bir herifin karşısında esas duruşta selam vermek" ifadesini kullanan Türker, "Çünkü karşısındaki mutlak itaat edilecek imam. Fetullah gibi bir meczuba bağlı, onun dediklerinden çıkmayan, onu neredeyse peygamber gibi görecek kadar zavallı bir adam her haltı yer" diye yazdı.

NATO'dan Akıncı Üssü'ne; Fethullah Gülen'i Genelkurmay Başkanı'yla görüştürmek isteyen Tuğgeneral Hakan Evrim'in hikâyesi

Mehmet Türker'in "Vay şerefsiz vay" başlığıyla yayımlanan (4 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir generalinin, terör örgütü imamının karşısında esas duruşa geçip selam verdiğini de gördük!..

Selam verdiği adamı sokakta görseniz yüzüne bakmazsınız!..

Hiçbir özelliği yok…

Ama imam!..

Akıncı Üssü'ndeki kamera kayıtlarından çıkan görüntüyü görünce, kelimeler yüksek sesle istem dışı dudaklarımdan döküldü:

“Vay şerefsiz vay!..”

* * *

İnsan sırtındaki üniformadan utanır…

Bu kadar mı düştünüz?..

Sırtında general üniforması, genç bir herifin karşısında esas duruşta selam vermek…

Çünkü karşısındaki mutlak itaat edilecek imam…

Fetullah gibi bir meczuba bağlı, onun dediklerinden çıkmayan, onu neredeyse peygamber gibi görecek kadar zavallı bir adam her haltı yer!..

Onun gibi bir meczubun talimatıyla darbe yapmaya kalkışan…

Kendi halkına kurşun sıkan…

Kendi ülkesinin Meclis'ini bombalayan adam, artık ruhunu kaybetmiştir!..

* * *

Din istismarı, dini kullanarak yapılan psikolojik harekat bunları robotlaştırmış!..

İnsanlıktan çıkarmış…

Ve düşünün…

Bazı siyasetçiler bu adamı yılarca baş tacı etmiş, ne istediyse vermiş…

* * *

Kanaat önderiymiş!..

Ne kanaati be?..

Dibine kadar çete başı!..

Bütün ahlaksızlıkların, bütün komploların orkestra şefi…

Kısmen da olsa Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bile ele geçirebilen kişi!..

Türkiye'nin şu geldiği duruma bakınız!..

* * *

Şimdi anlıyor musunuz Türkiye'nin yıllardır ne kadar geri…

Ne kadar ilkel…

Ne kadar cahil…

Ne kadar çıkarcı…

Ne kadar acımasız ellerde olduğunu?..

Türkiye Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'nin bir kurmay pilotu, bir generali esas duruşta selam veriyor…

Kime?..

Çetenin imamına!..

* * *

Atatürk'ün ordusunu ne hale düşürdüler…

Bizim karşımıza bu tabloların çıkmasına…

Atatürk'ün askerlerinin, bir çete askerleri haline gelmesine seyirci kalanlara…

Lanet olsun!..

GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN?!

Şu hale bakın…

Cumhuriyet Gazetesi'ne FETÖ soruşturması başlatan savcının FETÖ'den yargılandığı ortaya çıkmış!..

Selam Tevhid örgütüne yönelik kumpas iddialarına ilişkin davada yargılanan 54 hakim ve savcı arasında, Cumhuriyet soruşturmasını yürüten savcı da varmış…

Yani, yazarların, yöneticilerin evlerine sabaha karşı baskın yapılması, gazetecilerin apar topar gözaltına alınması talimatını veren savcı…

* * *

Hakkında yurtdışı yasağı olan ve Yargıtay'da yargılanmakta olan savcı hakkında ülkenin Cumhurbaşkanı da şikayetçiymiş…

Pekiii…

FETÖ'den bu kadar hakim ve savcı açığa alınırken, büyük bir kısmı tutuklanırken…

Bu savcı nasıl olmuş da Türkiye'yi ayağa kaldıran, AB üyesi ülkeleri ABD'yi bile harekete geçiren bir soruşturmanın savcısı olabiliyor?..

Sonuç itibarıyla FETÖ zanlısı bir savcı, bir gazete hakkında FETÖ soruşturması yapıyor…

Valla ne bileyim…

Güleriz ağlanacak halimize!..