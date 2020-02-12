Sözcü yazarı: Varlık Fonu değil bildiğin örtülü ödenek, istersen Mars'ta millet bahçesi aç, soru soran olmayacak

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Varlık Fonu'na verilmek istenen sınırsız borçlanma yetkisini, "Varlık Fonu değil bildiğin örtülü ödenek, istersen Mars'ta millet bahçesi aç, soru soran olmayacak" sözleri ile eleştirdi.

Muratoğlu, Türkiye'nin fonu büyütebilecek ne döviz fazlası ne de kredi notu var. Kimse babasının hayrına borç vermez. Teminat olarak ne gösterilecek? Türk Hava Yolları mı, Ziraat Bankası mı, Eti Maden mi, BOTAŞ mı? Hangi faiz oranı ile ne kadar borçlanacak? Borç nereye kullanılacak? Belli ki yine ticari sır olacak." ifadesini kullandı.

Muratoğlu, "Sahi fon kurulduğundan beri ne yaptı? Tam olarak bilen yok! Bir İstanbul Finans Merkezi denen yarım kalmış inşaatı satın aldı. Bir de Borsa İstanbul ve Güneş Sigorta ortaklığından çıkmak isteyen yabancı yatırımcıların payını… Bu yatırımların kamuya ne faydası var? Boşuna adına Varlık Fonu demiyorlar, birilerini illa varlıklı yapacaklar." düşüncesini dile getirdi.

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