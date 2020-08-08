Sözcü yazarı: Üyesiz görünen partiler arasında Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu DEVA Partisi de var

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında Yargıtay Başsavcılığı'nın “Siyasi Parti İşlemleri” başlıklı yazısından edindiği istatistiklere yer verdi. Türkiye'de 5 Ağustos 2020 Cuma günü itibariyle tam 92 parti olduğunu; bunlardan 15'inin son 15 ayda kurulduğunu ifade eden Zeyrek, "Son kurulan 15 partinin dokuzuna hâlâ tek kişi üye olmamış. İlginçtir, üyesiz görünen partiler arasında Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu DEVA Partisi de var" dedi.

Son 15 parti arasından 5 bin üyeyi aşan tek partinin ise Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi olduğuna dikkati çeken Zeyrek, CHP'nin de son altı ayda üye sayısının 2 bin 389 azaldığını belirtti. Zeyrek, "Kılıçdaroğlu ve ve bugün yarın ilan edeceği ekibinin ilk gündem maddesi üye sayısının sona altı ayda 2 bin 389 azalması olmalı" dedi.

Öte yandan Zeyrek, "Gördüğünüz gibi 92 partiden sadece 12'si (Genç Parti, Demokrat Parti ve DSP'nin üye sayısıyla seçimlerdeki durumu arasındaki ters orantıyı dikkate almadan söylüyorum) siyasi yelpazede varlık gösterebiliyor" diyerek yeni parti kurma hazırlığında olduğu belirtilen Muharrem İnce'ye de, "bu rakamları iyi inceleme" önerisinde bulundu.

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