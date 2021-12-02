Sözcü yazarı Uğur Dündar: Ekonomik buhran dönemlerinde futbol, sadece futbol değil, bir taraftar için çok şeydir

Sözcü yazarı Uğur Dündar, ekonomik buhranların yaşandığı dönemde "futbolun sadece futbol olmadığını" belirterek, "Ekonomik buhranlarda koyu bir taraftar için tuttuğu takımın başarısı, normal dönemlere oranla daha büyük, hatta yaşamsal bir önem kazanıyor" dedi.

Dündar, Fenerbahçe'de yöneticilik yaptığı 2001 yılından örnekler vererek, "Kritik ayları, ağır bir sorumluluk duygusuyla yönetirken, uğradığımız sportif haksızlıklarda bile özenli bir dil kullanıyoruz. Çünkü bir yenilgi sonrası iki cümlelik provokatif bir söylemle önü alınamayacak kitlesel olayların çıkabilmesinin an meselesi olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bugünde bir ekonomik buhran yaşadığını belirten Dündar, "Türk futbolunu yönetenleri, kulüp ayrımı yapmaksızın uyaralım ve sorumsuzca davranıp düşmanlık tohumları ekmek yerine, tüm renkleri kucaklayacak dostluk söylemlerini benimsemeleri gerektiğini hatırlatalım. Çünkü biliyoruz ki böylesine buhran dönemlerinde futbol, sadece futbol değil, bir taraftar için çok şeydir" diye yazdı.

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