Sözcü yazarı Uğur Dündar: Başlarına başına bu da geldi, savcılık şikâyetçiyi Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın avukatı olarak algılamış!

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, 21 Aralık 2018’de Halk Arenası’ndaki sözleri nedeniyle adli kontrol tedbiri uygulanan sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in dosyasında şikâyetçi Ahmet Karadayı’nın müzekkerede Gezen ve Akpınar’ın avukatı olarak göründüğünü yazdı.

Dündar, "Soruşturma savcısı, nöbetçi Anadolu 4. Sulh Ceza Yargıçlığı'na bir müzekkere gönderdi. Savcılık yazısında 'Hakimliğinizin (……) dosyası ile adli kontrol kararı verilen şüpheliler Halit Müjdat Gözen ve Metin Akpınar Vekili Av. Ahmet Kabadayı, müvekkilinin adli kontrol kararına itiraz etmiş olmakla, Cumhuriyet Başsavcılığımızın (……) sayılı dosyasının hakimliğinize gönderilerek değerlendirilmesi gereği bilgilerinize rica olunur' denildi… Ahmet Kabadayı, avukat değildi!.. Dolayısıyla Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın avukatı olmasına da imkân yoktu!.. O halde kim olabilirdi bu Ahmet Kabadayı? Şimdi sıkı durun!… Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan şikâyetçi olan kişiydi…" ifadesini kullandı.

Dündar yazısında şunları kaydetti:

"Üstelik Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Başkanı olduğunu öne süren bu şahıs, haddini aşıp, Sulh Ceza Mahkemesi'nin adli kontrolle serbest bırakma kararına itirazda bulunmakta ve sanatçıların tutuklanmasını talep etmekteydi!

Yani yukarıdaki belgede de görüldüğü gibi savcılık, şikayetçi Ahmet Kabadayı'yı Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın avukatı olarak algılamıştı! Davanın görülmesine çok yakında başlanacak.Ancak Müjdat Gezen'i, şikayetçi Ahmet Kabadayı değil, varlığından onur duyduğumuz hukuk insanı Avukat Celal Ülgen savunacak!.."