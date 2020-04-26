Sözcü yazarı Uğur Dündar: 65 yaş ve üzerindeki yurttaşlarımızı evlerine kapatıp unuttular, hapis çilesi ne zaman bitecek?

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, 65 yaş üstü vatandaşların bir aydır evlerinde kaldıklarına dikkat çekerek, "65 yaş ve üzerindeki yurttaşlarımızı evlerine kapatıp unuttular. hapis çilesi ne zaman bitecek?" diye sordu.

Dündar, "Unuttular diyorum, çünkü bu insanlar, haftalardır bırakın kapı önüne çıkıp birkaç adım atarak soluklanmayı, evlerinden başlarını bile çıkaramıyorlar. Onlara reva görülen yasağın gerekçesi ise 'Yaşlılarda büyük oranda ölüme sebebiyet veren koronavirüsten korunmalarını sağlamak… Böylece hak ettikleri saygıyı ve özeni göstermek!..'" ifadesini kullandı.

Dündar, "Oysa tüm dünyada olduğu gibi, yaşlılar, gereken hijyen önlemlerini alarak, maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek de kendilerini koruyabilirler. Hem de bilge kişilikleriyle pek çok gençten daha ciddi şekilde" düşüncesini dile getirdi.

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