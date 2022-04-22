Sözcü yazarı Türkmen: Türkiye, gece 1:00'de tebliğ yayımlayıp, sabah 08:30'da uygulamayı başlatabileceğiniz kadar da düşmedi...

Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, menkul satışlarda TL zorunluluğu getirilmesini köşesinde değerlendirdi.

Hazine'nin bu kararlar Merkez Bankası rezervlerini artırma amacında olduğunu ifade eden Türkmen, söz konusu uygulamanın ilave maliyetler doğuracağına işaret ederek şöyle dedi:

"Şöyle düşünelim: ticari faaliyetinizde alış ve satışlarınızı döviz cinsinden gerçekleştiriyor olsanız bile, ödeme yapmadan önce bankada ödeyeceğiniz dövize karşılık gelen Türk Lirası bulundurmak zorundasınız. Ayrıca tahsilatı Türk Lirası yaptıktan sonra yurtdışına dövizle ödemeniz var ise yine döviz almak zorunda kalacaksınız. Bankalarda yapacağınız döviz alış ve satış işlemleri sırasında alış ve satış kuru arasındaki makasın açıklığı dikkate alındığında ilave maliyet ortaya çıkacağı da aşikardır.

Türkiye, 2015 yılında dünyada en büyük 16'ncı ekonomi iken, 2021 yılının sonunda 21'inci sıraya düşse de; gece 1:00'de tebliğ yayımlayıp, sabah 08:30'da uygulamayı başlatabileceğiniz kadar da düşmedi…"

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