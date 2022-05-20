Sözcü yazarı Türkmen: Tahsil edilemeyen vergiler 431 milyar Türk Lirası oldu

Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen devletin 30.04.2022 tarihi itibarıyla 431 milyar 188 milyon 943 bin TL vergi alacağını tahsil edemediğini yazdı.

Türkmen pandemi ve ekonomik kriz sebebiyle çıkarılan 7256 sayılı kanunla vergi ve sigortaya olan borçlardan 31.08.2020 tarihi öncesine ait olanlar yapılandırıldığını ve 30.04.2022 tarihine kadar vergi daireleri tarafından 25 milyar 882 milyon 419 bin 231 TL'lik tahsilat gerçekleştirildiğini ifade eden Türkmen şöyle devam etti:

"7256 sayılı Kanun, pandeminin henüz bitmemiş olması ve ekonomik göstergelerin daha da bozulmaya başlaması ile birlikte başarılı olamadı. Bu kez, Haziran 2021'de 7326 sayılı Kanun çıkartıldı. Bu Kanun'da hem 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmemiş borçların yapılandırılması hem de matrah artırımı, stok, kasa, ortaklar cari hesabının düzeltilmesi ve feragat yoluyla ihtilaflı dosyaların temizlenmesine ilişkin düzenlenmeler getirildi. 7326 sayılı Kanun kapsamında 30.04.2022 tarihine kadar vergi daireleri tarafından tahsil edilen gelirlerin toplamı 65 milyar 428 milyon 757 bin 451 TL oldu.

7326 sayılı Kanun'un kapsadığı 30.04.2021 tarihi itibarıyla devletin tahsil edemediği vergi gelirleri toplamı 282 milyar 614 milyon 629 TL iken, bu tutar 30.04.2022 tarihi itibarıyla 431 milyar 188 milyon 943 bin TL'ye çıktı. Yani yapılandırma kapsamında yapılan tahsilatlara rağmen; bir yılda Maliye'nin tahsil edemediği vergi alacağı tutarı 148 milyar 574 milyon 314 bin TL arttı."

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