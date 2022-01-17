Sözcü yazarı Türkmen: İktidarı dinleyip Türk Lirası'nda kalan şirketler cezalandırılacak

Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, AKP milletvekilleri tarafından Meclis'e getirilen " Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde yer alan döviz hesaplarını 17 Şubat 2022 tarihine dek kur korumalı mevduata çeviren şirketlere getirilecek gelir vergisi muafiyetinin eşitsizliğe yol açacağını ifade etti. Türkmen "İktidarı dinleyip Türk Lirası'nda kalan şirketler cezalandırılacak" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Düzenleme çerçevesinde iktidarın çağrılarına kulak vermeyerek, parasını dövize çeviren şirketler 2021 yılının son üç ayında elde ettikleri kur farkları ve faiz gelirleri için vergi ödemezken, bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısına uyarak parasını Türk Lirası'na çeviren ve TL cinsinden bankaya yatıran şirketler aynı dönemde elde ettikleri mevduat faizleri için kurumlar vergisi ödemek zorundalar.

Düzenleme ile getirilen kur farkları ve faiz gelirleri üzerinden vergi ödememe imkanının sadece kurumlar vergisi mükelleflerine tanıyıp, bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerine tanınmamak bir başka adaletsizliği de beraberinde getirmektedir."

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