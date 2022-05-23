Sözcü yazarı Türkmen: Gurbetçiler Türkiye’deki 40 milyar eurosunu çekerse ne olur?

Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, "Yurtdışında yaşayan yaklaşık 7 milyon Türk'ün Türkiye'deki bankalarda 40 milyar Euro'su var. Bu mevduatın önemli bir kısmı faiz gelirlerinden vergi ödememek için, kur korumalı sisteme döndü. Bu hesap sahibi gurbetçiler Türkiye'de mevduat faizi için vergi ödemeseler bile, bu faiz gelirlerini yaşadıkları ülkede beyan edip vergi ödemek zorundalar." diye yazdı.

"Bu durum, vergi incelemelerinden bunalan gurbetçilerin bu paraları bankalardan çekmelerine neden olursa ne olur?" diyen Türkmen şöyle devam etti:

"Para lazım olunca, aklımıza yine gurbetçiler geldi. YUVAM (Yurtdışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım) hesabı icat ettik. Yurtdışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurtdışı adresi kayıtlı olan T.C. vatandaşı gerçek kişiler bu hesabı uzaktan erişim ile açabiliyorlar. Bu hesaptan elde edilen faiz gelirinde stopaj oranı “sıfır” ama bu gelirin Almanya'da beyan edilip vergisinin ödenmesi gerekiyor.

Sonuç olarak; bilgilendirme ve hazırlık yapılmadan onaylanan bir anlaşma, Türkiye‘yi 40 milyar Euro'luk mevduat çekilme riski ve YUVAM hesabının hiçbir anlam ifade etmemesi sonucuna götürdü. Döviz ihtiyacını gideremezken, eldeki önemli bir döviz varlığını da kaybedeceğiz."

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