Sözcü yazarı Türkmen: 3600 ek göstergenin sınırlı olarak getirilmesi, çalışma barışını bozacak ve çok ciddi huzursuzluklar yaratacaktır

Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek gösterge için 2022'nin sonuna işaret etmesini köşesinde değerlendirdi. Türkmen, 3600 ek göstergenin yalnızca polis, öğretmen, din görevlisi ve sağlık çalışanlarını ilgilendirmediğini ifade ederek "Devlette çalışan 3.5 milyon memurun yarısı polis, din adamı, öğretmen ve sağlık çalışanıdır. Bu grubun dışında devlette çalışan birçok meslek grubu söz konusudur. Düzenlemenin sınırlı olarak getirilmesi, çalışma barışını bozacak ve çok ciddi huzursuzluklar yaratacaktır" dedi.

"Ek gösterge yükseltilmesini bekleyen binlerce kamu görevlisi var" diyen Türkmen yazısında şöyle dedi:

"İlk başta polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Bazı açıklamalarda, yönetici konumunda olan kamu görevlilerinin de bu kapsama alınacağı ifade edildi. Bu yöneticilerden kimlerin kastedildiğini bekleyip, göreceğiz.

Şu anki tabloda; emekli olma şartlarını taşıdığı halde ek gösterge sorunu çözülmediği için, emekli olması halinde maaş yarıya düşecek olan binlerce kamu görevlisi var. Bu durumdakiler gelirlerinin yarıya düşmesine neden olan emekliliği sürekli ertelemekte, 65 yaşına kadar kamuda çalışmak zorunda kalmaktadırlar.

Devlet memuruna, işçiye, emekliye verilecek haklar ile ilgili olarak hep bütçeye getireceği yük bahane edilerek, konular çözümsüz bırakılmaktadır. Bu konularda bütçe dengelerini hatırlayanların; kamu özel işbirliği, şehir hastaneleri, köprü, otoyol ve havaalanları ile ilgili yapılan sözleşmelerdeki maliyetleri görmemelerinin takdirini, siz değerli okurlarıma bırakıyorum"