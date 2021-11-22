Sözcü yazarı: Türkiye'nin en az ekonomik kriz kadar ciddi bir sorunu daha var; iktidar, sorunun varlığına inanmıyor

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Merkez Bankası’nın (MB) faiz indiriminin ardından Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısında hızla değer kaybetmesi ve birbiri ardına gelen zamlarla ilgili olarak iktidar kanadından gelen tepki çeken açıklamaları hatırlattığı bugünkü yazısında, “Olmayan sorunu çözebilirler mi?” diye sordu.

“Türkiye'nin en az ekonomik kriz kadar ciddi bir sorunu daha var: Ekonomik krizle mücadele etmesi gereken iktidar, ekonomik krizin varlığına inanmıyor” diyen Zeyrek, şu hatırlatmalarda bulundu:

– Sık sık Almanların bizi kıskandığını, Avrupa'da kuyrukların olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'yla görüşmesinde ve bazı kürsü konuşmalarında Türkiye'de ekonominin kötü olmadığını söyledi.

– AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, doların TL karşısındaki artışını, doların Japon Yen'i karşısındaki değeriyle kıyasladı ve şöyle dedi: “Doların değeriyle ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu? Japonla 114 yen olan dolar kurunu göstererek kendi ekonomisini değerlendiriyor mu? Nasıl başarısız bir ekonomiyiz diyerek kendi ekonomilerini değerlendiriyor mu? Bu ülkede faizle mücadelemizi sonuna kadar yürüteceğiz.”

– AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Avrupa ve ABD'yle Türkiye'yi karşılaştırırken şu yorumu yaptı: “Amerika, Avrupa denen ülkeler, enflasyon diye bir şey bilmiyor. Bugün Amerika'da sıfırdan yüzde 7'ye çıkmış enflasyon. Bu ne demektir? Yedi kat artış. Bizde onlardan 20'ye çıkmış, iki kat artmış. İyi mi değil?”

– AK Parti MKYK üyesi Mücahit Bilici, doların yükselmesinin iyi bir şey olduğunu savunduğu konuşmasında şunları söyledi: “Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyor ve rekor kırıyoruz. Arttıkça dolar bolluğu yaşanacak ve düşecektir. Belli bir seviyeye çekeceğiz. Bugünler sayılı.”

– AK Parti Milletvekili Uğur Aydemir, yeni yapılan otoyolların pahalı olduğunu söyleyen HDP Milletvekili Garo Paylan'a yanıt verirken konuşmasında şu ifadeleri geçirdi: “… para kalmayabilir, gözlerinizi kapatıp arazinin gölgesinde oturmayın, başınızı bir kaldırın, şu yolların güzelliğine bakın arkadaşlar. Gözünüz gönlünüz açılsın arkadaşlar ya. Bakın ne kadar güzel yollar yapılmış, gözünüz gönlünüz açılsın.”

Zeyrek şunları kaydetti:

“Halk küçük bir demet sunduğum bu sorunları çözmesi için hükümetten adım atmasını bekliyor. Oysa hükümet o sorunları ya görmüyor ya da görmezden geliyor. Bununla da yetinmiyor, Türkiye'yi Almanya'yla, ABD'yle ya da Japonya'yla kıyaslıyor. Artık şu acı gerçekle yüzleşmek zorundayız: Hükümet bu sorunları çözemez. Zira, ‘(iktidara göre) olmayan’ sorun çözülemez.”

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